China

Mindestens 18 Tote nach Explosion eines Tanklastwagens

Ein mit Flüssiggas beladener Tanker ist im Osten Chinas in die Luft gegangen. Mindestens 18 Menschen starben – über 150 weitere wurden verletzt.

Bei der Explosion eines Tanklastwagens im Osten Chinas sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen und weitere 166 verletzt worden. Das mit Flüssiggas beladene Fahrzeug ging nach Angaben von Behörden am Samstagnachmittag auf einem Abschnitt der Schnellstrasse Shenyang-Haikou nahe der Stadt Wenling in der Provinz Zehjiang in die Luft, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am frühen Sonntagmorgen berichtete.