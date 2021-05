Schweres Unwetter - Mindestens 20 Läufer sterben bei Ultramarathon in China

Schweres Unwetter : Mindestens 21 Läufer sterben bei Ultramarathon in China

Nach etwa einem Viertel der Strecke passierte das Unglück: Hagel und Eisreigen hat die Teilnehmer eines 100-Kilometer-Rennens überrascht. Für einige kam jede Hilfe zu spät.

Durch ein plötzliches Unwetter bei einem 100-Kilometer-Lauf in China sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Während des Ultramarathons in der nordwestlichen Provinz Gansu sei ein Unwetter mit starkem Hagel und Eisregen hereingebrochen, erklärte die Stadtverwaltung von Baiyin am Sonntag. Ein Teilnehmer des Rennens werde noch vermisst.