Argentinien : Mindestens 20 Menschen sterben nach Konsum von gepanschtem Kokain

In Argentinien sind mindestens 20 Menschen nach dem Konsum von Kokain ums Leben gekommen. Die Behörden vermuten, dass das Rauschmittel im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen Drogenhändlern absichtlich verunreinigt worden sei.

74 weitere waren ernsthaft erkrankt, wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstagmorgen mitteilten.

Mindestens 20 Menschen sind in Argentinien nach dem Konsum von offensichtlich gepanschtem Kokain gestorben. 74 weitere waren ernsthaft erkrankt, wie die Gesundheitsbehörden am Donnerstagmorgen mitteilten. 18 mussten demnach mechanisch beatmet werden. Die Behörden versuchten auf Hochtouren, die Reste der tödlichen Charge zu finden und von der Strasse zu bekommen, um weitere Todesfälle zu verhindern.

Expertinnen und Experten untersuchten die Drogen, um herauszufinden, wodurch die Todesfälle verursacht wurden. Justizbeamte erklärten, eine Hypothese, die in Betracht gezogen werde, sei, dass das Kokain im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen Drogenhändlern absichtlich verunreinigt worden sei. Die Polizei erklärte, das Kokain sei in dem Armenviertel Puerta 8 in San Martín, einem Vorort der Hauptstadt Buenos Aires, verkauft worden, Dutzende seien festgenommen worden.