Covid-19-Ausbruch in Rooftop-Bar

Mindestens 20 Personen nach Party in Genf mit Corona infiziert

In Genf haben sich mindestens 20 Partygänger mit dem Coronavirus infiziert. Es wurden bereits über 150 Test durchgeführt, um die Infektionskette auszumachen.

Laut dem Inhaber der Bar gab es überall Desinfektionsmittel.

Ein Sprecher des Genfer Gesundheitsamts schliesst eine Schliessung der Clubs nicht aus.

Erneuter Corona-Ausbruch in einem Nachtclub: Nachdem Besuch im Genfer Club Rooftop 42 haben sich mindestens 20 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das «Superspreading» geschah am Samstag, 18. Juli in der Tanzbar an der Rue du Rhône.

Zwischen Dienstag und Freitag seien 151 Personen getestet worden. Ein Betroffener, der mit einer Gruppe von 30 Personen am besagten Abend unterwegs war, erzählt gegenüber 20 Minuten: «Am Montag fühlten sich einige meiner Freunde schlecht. Wir gingen alle zum Testen. Auf jeden Fall sind zwanzig von uns positiv, andere warten immer noch auf das Ergebnis.»

Der betroffene Mann habe sich nur anderthalb Stunden im Club aufgehalten. «Die Mitarbeiter trugen keine Maske. Auf der Terrasse konnten wir uns nicht bewegen, weil so viele Leute da waren. Der Alkohol liess die Leute die Hygiene-Regeln vergessen.»

Doch nicht nur die Club-Besucher haben sich in Quarantäne begeben müssen, sondern auch 30 Personen aus seiner Verwandtschaft. So hatte er nach dem Club-Besuch noch zwei Familientreffen. Einige seiner Freunde, die mit ihm das Rooftop 42 besuchten, leben in der Deutschschweiz . Dort seien sie nach ihrer Rückkehr positiv getestet worden.

Club-Angestellte in Quarantäne

Club-Betreiber Sébastien Barras sei letzten Mittwoch vom kantonalen Ärztedienst über den Ausbruch des Virus in seinem Lokal gewarnt worden. «Wir haben sofort alle Mitarbeiter in Quarantäne gestellt.» Laut Barras gab es überall Desinfektionsmittel und das Contact-Tracing wurde korrekt durchgeführt. «Es ist unmöglich herauszufinden, wo sich die erste Person infiziert hatte», so Barras. Eine Schliessung von sämtlichen Genfer Clubs und Bars findet er nicht sinnvoll. «Die beste Lösung wäre jedoch, dass die Kunden eine Maske tragen.»