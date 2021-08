Libanon : Mindestens 20 Tote bei Explosion von Treibstoff

Der Libanon erlebt die schwerste Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut vor einem Jahr verschärfte die Lage. Jetzt schockt eine neue Detonation das Land.

Das Land steckt in einer tiefen Versorgungskrise, es fehlt an Strom und Benzin.

Bei einer Explosion von Treibstoffvorräten im Norden des Libanons sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Rote Kreuz Libanon twitterte am frühen Sonntagmorgen, es habe 20 Leichen nach der Explosion in Akkar in Kliniken transportiert. 79 Menschen seien verletzt worden. Der libanesische Sender MTV meldete, es sei ein Treibstoffdepot detoniert. Das Rote Kreuz hatte zunächst von einem explodierten Tanklaster gesprochen.

Kein Strom, kein Benzin

Die Lage hat zu einer dramatischen Versorgungskrise geführt, die sich in den den vergangenen Tagen weiter verschärft hat. Unter anderem fehlt es an Treibstoff für Stromproduktion und Verkehr. Am Samstag bildeten sich vor geschlossenen Tankstellen lange Schlangen frustrierter Autofahrer, die über Stunden vergeblich darauf warteten, tanken zu können. Seit Wochen müssen die Menschen im Land täglich über Stunden ohne Strom auskommen. In Apotheken mangelt es an lebenswichtigen Medikamenten.