Während Karneval : Mindestens 25 Tote wegen Überschwemmungen und Erdrutschen in Brasilien

Weitere 228 Menschen verloren ihr Zuhause und 338 wurden in der Küstenregion östlich der Stadt São Paulo evakuiert, wie die Behörden am Sonntag (Ortszeit) mitteilten.

Bilder im Fernsehen und in Onlinenetzwerken zeigen, wie ganze Viertel in der Stadt unter Wasser stehen und Trümmer von Häusern weggespült werden.

An der brasilianischen Atlantikküste kam es zu heftigen Unwettern – der Karneval in der Stadt São Sebastião wurde abgesagt.

Bei durch sintflutartige Regenfälle ausgelösten Überschwemmungen und Erdrutschen sind am Karnevalswochenende im brasilianischen Bundesstaat São Paulo mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 228 Menschen verloren ihr Zuhause und 338 wurden in der Küstenregion östlich der Stadt São Paulo evakuiert, wie die Behörden am Sonntag (Ortszeit) mitteilten. Zur Zahl der Vermissten äusserten sie sich zunächst nicht. Der Gouverneur des Bundesstaates São Paulo, Tarcísio de Freitas, rief in fünf Städten entlang der Küste den Notstand aus.