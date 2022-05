Vierstöckiges Geschäftsgebäude : Mindestens 27 Tote bei Grossbrand in Neu Delhi

Am Freitagnachmittag (Ortszeit) ist es im Westen der indischen Grossstadt zu einem Grossbrand gekommen. Mindestens 27 Menschen wurden dabei getötet, 40 weitere Menschen werden im Spital behandelt.

In Indien kommt es häufig zu verheerenden Bränden – unter anderem wegen schlechter Baupraktiken.

Das Feuer brach am Nachmittag im Westen von Neu Delhi aus.

Bei einem Grossbrand in der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind am Freitag laut Feuerwehr mindestens 27 Menschen gestorben. «Das Feuer wurde gelöscht (...), die Suchaktion läuft noch», sagte ein Vertreter der Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP. Medienberichten zufolge erlitten mehr als 40 Menschen Verbrennungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Das Feuer war am Nachmittag in einem vierstöckigen Geschäftsgebäude im Westen der Metropole ausgebrochen. Wegen schlechter Baupraktiken und mangelnder Einhaltung der Sicherheitsvorschriften kommt es in Indien häufiger zu verheerenden Bränden.