800 Passagiere an Bord : Mindestens 39 Menschen sterben nach Brand auf Fähre in Bangladesch

Die meisten der Opfer ertranken, als sie sich ins Wasser retteten. Dutzende weitere Personen sind verletzt. Im südostasiatischen Staat kommt es wegen mangelnder Sicherheitsstandards immer wieder zu solchen Vorfällen.

In Bangladesch ist es am Freitag zu einem schweren Bootsunfall gekommen.

Mindestens 39 Menschen sind bei einem Feuer auf einer Personenfähre in Bangladesch gestorben. Rund 70 weitere seien mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur nach dem Vorfall am frühen Freitagmorgen. Das Feuer auf dem Doppeldecker-Boot mit rund 800 Menschen an Bord sei plötzlich mitten auf einem Fluss rund 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Dhaka ausgebrochen.