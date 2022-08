Ägypten : Feuer bricht nach Gottesdienst aus – 41 Menschen kommen in Kirche ums Leben

In der ägyptischen Millionenstadt Gizeh ist in einer Kirche ein Feuer ausgebrochen. Dutzende Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

1 / 3 Der Brand brach in der Abou-Sefain-Kirche aus. Google Street View Dabei kamen mindestens 41 Menschen ums Leben. Al-Masry Al-Youm/Screenshot Die Kirche befindet sich in der Millionenstadt Gizeh. Google Maps

Darum gehts Am Sonntag ist in einer koptischen Kirche in Giseh ein Brand ausgebrochen.

Dabei sind mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen.

Als Brandursache wird eine defekte Klimaanlage vermutet.

Am Sonntag brach in der Kirche von Abou Sefain in der ägyptischen Millionenstadt Giseh ein Feuer aus, das derzeit gelöscht wird. Beim Brand sollen ersten Angaben zufolge 41 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Polizei gab an, ersten Untersuchungen zufolge sei ein Kurzschluss dafür verantwortlich.

Feuer brach nach Gottesdienst aus

Das Feuer brach Berichten zufolge gegen Ende eines Gottesdienstes am Sonntagmorgen aus. Das Innenministerium erklärte, eine defekte Klimaanlage in einem oberen Stockwerk der Kirche habe den Brand ausgelöst. Augenzeugen sagten der privaten Zeitung «Al-Masry Al-Youm» zufolge, nach einem Stromausfall sei es dort zu einem Kurzschluss gekommen. In Kairo herrschten am Sonntag die für August üblichen Temperaturen um 35 Grad Celsius.

Präsident Abdel Fattah al-Sisi rief Kopten-Papst Tawadros II. an, um sein Beileid auszudrücken. Die Behörden des Landes würden nach dem tragischen Vorfall sämtliche Unterstützung zur Verfügung stellen.

30 Krankenwagen waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Einsatz, um die Opfer zu versorgen und in Spitäler in der Nähe zu bringen. Die Krankenwagen seien schon Minuten nach dem Notruf am Brandort eingetroffen und hätten 55 Menschen in Spitäler gefahren. Nach etwa zwei Stunden brachten Zivilschützer den Brand unter Kontrolle. Auch ein Team der Staatsanwaltschaft machte sich auf den Weg, um den Brandort zu untersuchen und die genauen Ursache weiter zu klären.

In Ägypten leben mehr als 100 Millionen Menschen. Rund zehn Prozent der Bevölkerung sind christlichen Glaubens, die meisten von ihnen sind Kopten.

