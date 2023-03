Stau auf der A1: «Mindestens 6 Spuren» – SVPler geben Gas für mehr Autobahnen

SVP will mehr Autobahnen wegen Zuwanderung

Nationalrat Erich Hess will den Bundesrat nun beauftragen, die A1 zwischen Bern und Zürich sowie Lausanne und Genf überall auf «mindestens sechs Spuren» auszubauen - «und zwar schnell». Parteikollegen wie Fraktionschef Thomas Aeschi unterstützen den Vorschlag. Der Berner Politiker argumentiert mit der Zuwanderung. «Unsere Autobahnen wurden für sechs Millionen Einwohner gebaut, bald sind wir aber neun Millionen», so Hess.

Das zusätzliche Verkehrsaufkommen müsse mit mehr Strassen-Infrastruktur kompensiert werden. «Diese Investition ist nötig, um die Schweizer Wirtschaft zu entlasten», so Hess. Gerade die Strecken zwischen Bern und Zürich sowie Genf und Lausanne seien «chronisch überlastet». Selbst er als passionierter Autofahrer kapituliere vor dem Stau auf der A1: «Mittlerweile benutze ich den Zug, wenn ich nach Zürich an den Flughafen muss. Und das will etwas heissen», sagt Hess.