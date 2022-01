Rebellenhochburg Saada : Mindestens 70 Tote bei Luftangriff auf Gefängnis im Jemen

Die Huthi-Rebellen haben die von Saudiarabien angeführte Militärkoalition für den Angriff auf das Gefängnis in der jemenitischen Rebellenhochburg Saada verantwortlich gemacht.

Bei einem Luftangriff auf ein Gefängnis in der jemenitischen Rebellenhochburg Saada sind mindestens 70 Menschen getötet und mehr als 130 weitere verletzt worden. Die Suche nach Überlebenden dauere noch an, teilte die Organisation Ärzte ohne Grenzen am Freitag mit. Zu der Attacke in der Nacht zu Freitag bekannte sich niemand, die Huthi-Rebellen machten jedoch die von Saudiarabien angeführte Militärkoalition dafür verantwortlich. Bei einem weiteren Angriff in Hodeida wurden drei Kinder getötet.