Kasan : Mindestens 8 tote Kinder bei Schiesserei in russischer Schule

In einer Schule in der russischen Metropole Kasan kam es zu einer Schiesserei. Agenturen melden 9 Todesopfer, darunter 8 Kinder.

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule in der zentralrussischen Stadt Kasan sind mindestens neun Menschen getötet worden. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Rettungskräfte meldete, starben am Dienstag acht Schüler und ein Lehrer. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA Nowosti wurde ein Jugendlicher von der Polizei festgenommen.