Grenzregion zu Syrien: Erdbeben in Türkei – Zahl der Toten steigt auf 170

Inzwischen sind 170 Tote nach den schweren Erdbeben im Südosten der Türkei gemeldet worden. In der Türkei starben 76 Menschen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf Behörden berichtete. In Syrien seien zudem mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. (fur)