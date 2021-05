Stresa : 9 Tote bei Seilbahn-Unglück in Italien

Im Piemont ist eine Seilbahnkabine herabgestürzt und neun Menschen sind getötet worden. Das berichtete der alpine Rettungsdienst Italiens.

Beim Absturz einer Seilbahn am Lago Maggiore in Italien sind am Sonntag neun Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt ins Kinderkrankenhaus nach Turin gebracht worden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Zunächst hatten Medien von acht Menschen berichtet, die bei dem Unglück gestorben seien. Insgesamt befanden sich elf Menschen in der Seilbahn-Kabine, als diese auf der Strecke zum Berg Mottarone abstürzte.