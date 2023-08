Elf Vermisste nach Brand in Unterkunft für Behinderte

Nach einem Brand in einer Unterkunft für Menschen mit Behinderungen im Elsass werden nach Angaben der zuständigen Präfektur mindestens elf Menschen vermisst. Die Einsatzkräfte waren der örtlichen Rettungsleitstelle zufolge am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr zu dem Brand in dem Gebäude in Wintzenheim nahe Colmar gerufen worden. Unklar war zunächst, ob es sich bei den Vermissten um Bewohner oder Betreuer handelt.