16 Tage gegen Gewalt an Frauen : «Mindestens jede zweite Frau wird Opfer von sexualisierter Gewalt»

Der CFD fordert in 16 Aktionstagen mehr Sichtbarkeit und Unterstützung von Frauen, die Opfer von Gewalt wurden. Am Donnerstag tanzen die Mitglieder in Form eines Flashmobs in Bern und in Zürich.

Mit d e n Worten «Nur ein Ja ist ein Ja!» tanzt eine Gruppe von 50 Frauen in einem Flashmob auf dem Helvetiaplatz in Zürich. Ihr Ziel: Die Thematisierung von Gewalt gegen Frauen und die Revision des Schweizer Strafrechts. D ie feministische Friedensorganisation CFD organi s iert s chweizweit über 130 Veranstaltungen und Aktionen, die sexualisierte Gewalt gegen Frauen thematisieren.

Gefordert werden Massnahmen i n den Bereich en Prävention, Schutz, Beratung von Betroffenen und Täterarbeit und die Sicherstellung der finanzielle n Mittel für diese Massnahmen . Anna-Béatrice Schmaltz, Leiterin der Aktion, zum Schluss im Statement: « Zusammengefasst fordern wir die Umsetzung der Istanbul Konvention in der Schweiz. »

I m Schweizer Strafrecht gilt eine Vergewaltigung erst dann als solche, wenn sich dabei die Betroffene gewehrt hat und auch zusätzlich Gewalt im Spiel ist. Diese Art von Übergriffen sind in der Schweiz weit verbreitet. Ein Missstand, der auch in Statistiken zu spüren ist. Anna-Béatrice Schmaltz weist auf eine Studie von GFS Bern aus dem Jahr 2019 hin, die zeigt, dass mindestens jede zweite Frau schon einmal sexualisierte Gewalt erlebt hat. I m Jahr 2020 wurden 713 Vergewaltigungen und 683 Fälle sexueller Nötigung angezeigt. Die Dunkelziffer ist aber um ein Vielfaches höher. Die Lockdowns und der Stress in der Corona-Pandemie haben auch einen Einfluss auf die geschlechtsspezifische Gewalt, davon ist Anna-Béatrice Schmaltz überzeugt.

Am Flashmob selbst fanden sich über 50 Frauen zusammen, um ihre Solidarität und Unterstützung kundzutun. Die 16 Aktionstage dauern noch bis zum 10. Dezember.

