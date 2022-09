Italien : Mindestens acht Menschen sterben bei Sturzfluten an der Adriaküste

Heftiger Dauerregen hat an der Adriaküste Flüsse überschwemmt und Strassen in Sturzbäche verwandelt. Bislang starben bei den Unwettern acht Personen, weitere Menschen werden vermisst.

Dauerregen in grossen Massen hat am Donnerstag Städte an der Adria-Küste geflutet.

Mindestens acht Menschen sind bei heftigen Regenfällen und Überschwemmungen an der italienischen Adriaküste ums Leben gekommen. Laut Behördenangaben wurden nach den Unwettern vom Donnerstagabend in der Region Marken auch noch vier Menschen vermisst. Nachdem am Freitagmorgen zunächst sechs Toten gemeldet worden waren, erhöhte sich die Opferzahl laut Präfektur in Ancona auf acht.