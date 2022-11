Anschlag in Istanbul fordert Tote und Verletzte

Die Explosion trug sich um 16.20 Uhr Ortszeit zu. Rettungskräfte und Polizei sind in grosser Zahl vor Ort im Einsatz. Helikopter überfliegen Beyoglu und angrenzende Stadtteile am frühen Abend.

Die türkische Rundfunkbehörde Rtük verhängte eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um nicht für Angst und Panik in der Bevölkerung zu sorgen, hiess es in dem Schreiben am Nachmittag. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.