Israel : Mindestens acht Tote nach Schüssen in Jerusalem

Acht Menschen kamen bei dem Anschlag nahe einer Synagoge in Ostjerusalem ums Leben.

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten hat sich in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt.

Bei einer Schiesserei in Ostjerusalem sollen mindestens acht Menschen ums Leben gekommen sein.

In einer israelischen Siedlung in Ostjerusalem sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Eine Polizeisprecherin sprach am Freitagabend von einem Anschlag auf eine Synagoge mit acht Toten. Der Angreifer wurde demnach «neutralisiert».