Botswana : Minenarbeiter entdecken Riesen-Diamant mit über 1000 Karat

Mit 1098 Karat ist er einer der weltgrössten Diamanten: Gefunden wurde der rekordverdächtig grosse Edelstein in der Debswana-Mine. Sein Wert dürfte wohl Hunderte Millionen Franken betragen.

Einer der grössten Diamanten der Welt ist in einem Bergwerk des afrikanischen Binnenstaats Botswana entdeckt worden. Der Stein in der Grösse eines Hühnereis habe über tausend Karat und sei von reinster Qualität, gab der Minenbetreiber Debswana am Mittwochabend bekannt. Der Anfang des Monats in der Jwaneng-Mine gefundene Stein wurde mit insgesamt 1098 Karat vermessen. Am Mittwoch wurde der Riesen-Klunker Präsident Mokgweetsi Masisi und seiner Frau Neo präsentiert. Er misst 7,3 Zentimeter in der Länge, 5,2 cm in der Breite und ist 2,7 cm dick.