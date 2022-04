Schattdorf UR – Minenwerfergeschoss explodiert in Entsorgungsbetrieb

Zugetragen hatte sich der Vorfall in Schattdorf im Kanton Uri.

Die Rega brachte am Montag einen Mann (53) schwer verletzt ins Krankenhaus. In einem Entsorgungsbetrieb für Munition war es zu einer Explosion gekommen. Ein zweiter Arbeiter (60) wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Bei einem Arbeitsunfall in Schattdorf UR sind am Montag zwei Personen verletzt worden.

In einem Entsorgungsbetrieb für Munition in Schattdorf UR ist es am Montagmorgen zu einer Explosion gekommen. Zum Arbeitsunfall kam es beim Rückbau eines Minenwerfergeschosses, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Weshalb es zur Explosion gekommen war, ist noch unklar.