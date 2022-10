«Höhle der Löwen»: Mineralwasser to go – Aarauer Startup schlägt 800’000 Franken-Angebot aus

Unterwegs auf Knopfdruck aus jedem beliebigen Trinkwasser Mineralwasser herstellen zu können: Das verspricht das Startup bottleplus der beiden Aarauer Christian Käser und Linus Lingg. Die ETH-Absolventen in Umweltingenieurwissenschaften und Robotik haben eine modulare Trinkflasche entwickelt, wobei der untere und abnehmbare Teil der Flasche zuhause an einer Ladestation mit CO2-Gas befüllt wird. Ist der sogenannte Carboniser voll, ist es möglich, mit der Flasche über fünf Liter Mineralwasser herzustellen.

Die wiederverwendbare Flasche wird in der Schweiz und in Deutschland hergestellt und kommt ohne Einwegplastik aus. «Alleine in der Schweiz wird jährlich eine Kette an PET-Flaschen, die mehr als einmal um die Erde reicht, nicht rezykliert», sagt Käser. Mineralwasserflaschen machten einen wesentlichen Bestandteil dieser Menge aus. Um dieses Problem zu lösen, hätten er und Lingg seit September 2020 bottleplus entwickelt und dafür sogar ihre Jobs aufgegeben.