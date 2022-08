Gefühlte Inflation : Preise haben sich im Juli stabilisiert

Trotzdem verteuerten sich verschiedene Alltagsgüter, wie Comparis in einer Mitteilung schreibt.

1 / 2 Die Teuerung ist überall zu spüren – im Juli vor allem beim Wasser. IMAGO/Gottfried Czepluch Die Preise für Diesel und Benzin sind in der Schweiz bereits hoch. Zvg. Comparis/KOF

Darum gehts Im Juli haben sich die Konsumentenpreise laut Comparis stabilisiert.

Trotzdem wurden verschiedene Alltagsgüter teurer.

Darunter Mineralwasser, die Treibstoffpreise bleiben auf hohem Niveau.

«Der starke Franken, die Erhöhung des Leitzinses sowie saisonale Faktoren wie etwa der Ausverkauf haben die Konsumentenpreise im Juli stabilisiert», erklärt Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn die Verschnaufpause. Trotzdem verteuerten sich verschiedene Alltagsgüter, wie Comparis in einer Mitteilung schreibt. Darunter Ferienwohnungen, Kollektivunterkünfte und Campingplätze (plus 17,6 Prozent), was grösstenteils auf die Saison zurückzuführen sei.

An zweiter Stelle folgen die Preise mit einem Plus von 8,7 Prozent (Vormonat plus 11,9 Prozent) für sonstige Dienstleistungen für Individualverkehr. Doch auch Wasser wurde teurer: Der Preis für Mineralwasser stieg im Juli 5,3 Prozent. «Die Kosten für PET sowie für die Produktion und den Transport sind gestiegen und entsprechend auch die Preise für die Konsumentinnen und Konsumenten», sagt Kuhn.

Gegenüber Juni 2022 sind die Preise allerdings stabil geblieben. Von Mai auf Juni dieses Jahres hatte der Anstieg noch 1,4 Prozent betragen. Damit liegt die Inflation in der Schweiz im Vergleich zur Eurozone auf einem nach wie vor tiefen Niveau.

Treibstoffpreise bleiben hoch

Die Treibstoffpreise (Vormonat: plus 7,3 Prozent) finden sich nicht mehr unter den Top 5 der verteuerten Güter wieder. Für Treibstoff zahlte man im Juli nur 0,2 Prozent mehr. Die Preise für Diesel und Benzin sind in der Schweiz bereits hoch. Und es gibt aktuell keine zusätzlichen Risiko- bzw. Verknappungsfaktoren. «Anteilig trifft die Teuerung die Gutverdienenden und Wohlhabenden am meisten. Im Portemonnaie spüren die gestiegenen Preise jedoch alle», sagt Kuhn.

Der Comparis-Konsumentenpreisindex in Zusammenarbeit mit der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH bildet die gefühlte Inflation ab, indem er die LIK-Daten um Mieten und dauerhafte Güter bereinigt. Zudem werden explizit einzelne Haushaltsgruppen, Einkommensklassen und Sprachregionen berücksichtigt.



