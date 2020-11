Mini-Böxli oder Hi-Fi-System – welcher Sound-Typ bist du?

Typ «Hauptsache, es tönt»

Ein solches Bluetooth-Böxli gibt es bei Wish schon für knapp sechs Franken. Wish.com

Du stellst Mindestanforderungen an Design und Qualität, wie die Box klingt, ist dir auch nicht wahnsinnig wichtig – Hauptsache, das System gibt Töne von sich (die irgendwie hörbar sind). Und günstig soll es sein.

Typ «Ich will Sound – und zwar immer und überall»

Nicht mal auf dem aufblasbaren Flamingo möchtest du auf Musik verzichten. Teufel.ch

Am See, auf dem See, beim Grillieren, in den Bergen, zu Hause auf dem Balkon oder im Schlafzimmer: Du verlangst von deinem Soundsystem totale Flexibilität, es muss robust (vielleicht sogar wasserdicht) sein, lange Akkulaufzeit ist ein Muss und wenn es dabei noch gut klingt – umso besser.

Typ «Paaaarty!»

Bluetooth-DJs könnte die JBL Party Box 100 mögen. Microspot.ch

Spontane Partys sind dein Ding und dafür willst du nicht erst dein fettes DJ-Setup aufbauen. Du erwartest Lautstärke, Bass und willst unabhängig von Strom sein.

Typ «Schöner Wohnen – schöner Hören»

Das Multiroom-Soundsystem Beosound 2 von Bang & Olufsen wirkt in der Wohnung fast wie ein Kunstobjekt. Bang & Olufsen

Technik stört dich in der Wohnung, denn du hast viel Zeit in das Styling deiner eigenen vier Wände investiert. Und weil du Kunst, schöne Möbel und Designobjekte liebst, darf nichts den Gesamteindruck stören. Trotzdem soll dein Soundsystem so gut klingen, wie deine Wohnung aussieht.

Typ «Ich will das Beste, aber in klein»

Mit dem WiFi-Speaker Pearl Akoya von Cabasse stösst man in die Top-Liga der kabellosen Lautsprecher vor. Cabasse.com

Kabel nerven, CDs ein- oder eine Platte auflegen macht dir auch keinen Spass. Du streamst lieber. Trotzdem erwartest du von deinen Lautsprechern vollwertigen Hi-Fi-Sound im Highend-Bereich. Genau das soll die Kugel Pearl Akoya von Cabasse bieten. Die Tester von Likehifi.de sind begeistert und schreiben: «Ihr Klang ist schier unglaublich.»

Typ «Nostalgischer Sammler»

Originale Revox Spulentonbandgeräte sind heute äusserst gesucht. Revox.ch

Egal, ob die Musik vom Tonband, von einer Schallplatte oder aus einem Röhrenverstärker kommt – Hauptsache, der Sound hat den typisch knisternden, etwas rauschenden, aber unglaublich warmen Klang.

Oder halt eben Typ «Ich will eine richtige Hi-Fi-Anlage!»

Sieht gut aus und klingt auch so. Zum Beispiel eine Anlage des britischen Highend-Herstellers Cambridge Audio. Cambridgeaudio.com

Es gibt sie noch, die Menschen, die sich eine hochwertige Hi-Fi-Anlange leisten. Natürlich muss du für so ein Audio-Setup etwas tiefer in die Tasche greifen (ein Highend-Einsteiger-Set gibt es ab zirka 4’000 Franken), doch die Freude an der Investition sollte lange anhalten. Vorteil: Weil du dir einzelne Komponenten kaufst, kann jedes Gerät einzeln revidiert oder repariert werden. Ersatzteile sind in diesem Preissegment meistens auch kein Problem.