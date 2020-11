Eine winzige Saw-whet-Eule wurde letzte Woche hungrig und dehydriert aus einem Weihnachtsbaum gerettet, welcher beim Rockefeller Center in New York aufgestellt wurde. Einige Tage zuvor war die knapp 22 Meter hohe Rottanne in Oneonta im Bundesstaat New York gefällt worden, bevor sie in die Metropole New York transportiert wurde.