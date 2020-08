vor 1h

Polizeimeldungen Ostschweiz

Mini-Fahrer rast ausserorts mit 143 km/h – Auto sichergestellt

Am Samstag hat die Kantonspolizei Graubünden an verschiedenen Orten in Val Müstair Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurden ein Raser sowie mehrere Lenker zu schnell geblitzt.

von Jil Rietmann

1 / 105 Val Müstair GR, 08.08.2020: Am Samstag hat die Kantonspolizei Graubünden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt mussten 12 Fahrzeuglenker mit groben sowie 14 Fahrzeuglenker mit einfachen Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Anzeige gebracht werden. Bei 9 Fahrzeuglenker wurde der Führerausweis an Ort und Stelle abgenommen oder aberkannt. Ein 25-jähriger Raser wurde ausserorts mit 143 km/h geblitzt. Sein Auto wurde sichergestellt. Kapo GR Scuol GR, 06.08.2020: Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem 3-jährigen Bub. Der Bub geriet laut der Kantonspolizei Graubünden unter das Auto. Der beteiligte 57-jährige Lenker fuhr ihn ins lokale Spital. Aufgrund der Verletzungen des Knaben wurde er mit der Rega ins Kinderspital St. Gallen geflogen. Kapo GR St. Gallen, 05.08.2020: Die Stadtpolizei St. Gallen erhielt am Mittwochabend um 20 Uhr die Meldung von einem Anwohner in St. Georgen, dass in seiner Wohnung ein fremder Mann stehe und dieser sich nackt ausziehe. Als die Polizei eintraf, sass der Mann nackt auf dem Sofa und konnte kaum Fragen beantworten. Er gab an, mit seinem Bruder im Wald LSD konsumiert zu haben. Der Bruder wurde bereits drei Stunden zuvor auf der St. Georgen-Strasse nackt von der Polizei angehalten. Die beiden Männer verbrachten die Nacht auf dem Polizeiposten und konnten diesen am Morgen wieder verlassen. Getty Images

Polizeimeldungen Ostschweiz Du findest hier aktuelle Polizeimeldungen aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Graubünden, Glarus, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und dem Fürstentum Liechtenstein.

Die Kantonspolizei Graubünden machte am Samstag an verschiedenen Standorten im Ausserorts- sowie im Innerortsbereich in Val Müstair GR Geschwindigkeitskontrollen. Insgesamt mussten zwölf Fahrzeuglenker mit groben sowie 14 Fahrzeuglenker mit einfachen Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Anzeige gebracht werden, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt.

Neun Fahrzeuglenkern wurde der Fahrausweis an Ort und Stelle abgenommen oder aberkannt. Ein 25-Jähriger wurde ausserorts von einem Lasergerät in Fuldera mit einer Geschwindigkeit von 143 km/h netto erfasst. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graubünden wurde sein Auto sichergestellt.