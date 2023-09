Mit elf Monaten hat dieses Baby schon 25 Länder bereist

«Ich hätte nie gedacht, dass man mit einem Baby reisen kann. Es schien so unrealistisch, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so schwierig», erzählt Becs Lewis gegenüber der britischen Zeitung «Daily Mail». Sie weiss, wovon sie spricht: Denn gemeinsam mit ihrem Partner und Baby Atlas hat sie bereits 25 Länder in elf Monaten bereist.

Auf ihrem Instagram-Account Boredbabyabroad (auf Deutsch: gelangweiltes Baby im Ausland) veröffentlicht sie regelmässig Neuigkeiten von ihrer einjährigen Reise, die Ende August endete. «Es wird spannend für ihn sein, sich all die coolen Sachen anzuschauen, die er gemacht hat, wenn er älter ist», sagt die Mutter.

Das scheint allgemein das Motto der Familien-Reise zu sein, denn in der Beschreibung des Instagram-Profils steht «follow Atlas on an adventure he’ll never remember», was auf Deutsch so viel heisst wie: «Folge Atlas auf Abenteuern, an die er sich niemals erinnern wird.»

Mit dem Van quer durch Europa

Atlas wurde in Queenstown, Neuseeland, geboren und war erst sechs Wochen alt, als er seinen ersten Zwischenstopp in Singapur machte, um die Familie seines Papas zu besuchen. Anschliessend ging es weiter nach Grossbritannien, um ihn der Familie von Becs Lewis vorzustellen. Diese ersten Reisen weckten bei dem Paar den Wunsch, mit ihrem kleinen Sohn in einem Van durch Europa zu fahren.

Sie besuchten unter anderem Italien, San Marino, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Belgien, Irland, Slowenien, Kroatien, Österreich, die Tschechische Republik, Dänemark, Schweden, Schottland und auch die Schweiz. «Diese Reise war unglaublich. Man kann jeden Schritt von Atlas’ Wachstum verfolgen. Seine Zähne wuchsen in Norwegen und er lernte in der Schweiz krabbeln», erzählt die Mutter der britischen Zeitung «Mirror». Während sie ein Jahr Mutterschaftsurlaub in Anspruch nahm, bezog ihr Lebensgefährte ein Sabbatical.

Gemächlich und ohne Spielzeuge unterwegs