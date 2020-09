Mini-Kirche in Venedig zu verkaufen

An der Stelle, an der der Rio de San Vio auf den Canal Grande in Venedig trifft, befindet sich das Oratorio San Vio, eine ehemalige Kirche. Während das aktuelle Gebäude rund 200 Jahre alt ist, stammen Teile der Bausubstanz von der sehr viel älteren Kirche von San Vio, die früher an dieser Stelle stand.