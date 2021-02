Eine 48-jährige Autofahrerin war in Baar auf der Allenwindenstrasse talwärts unterwegs. Bei einem Abbiegemanöver übersah sie das Auto eines 35-jährigen Porschefahrers, teilte die Polizei am Sonntag mit. In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision beider Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wie auch der korrekt fahrende 35-jährige Lenker wurden verletzt.

Am Samstagabend ereignete sich in Baar ZG ein Unfall.

Eine 48-jährige Autofahrerin war am Samstagabend in Baar auf der Allenwindenstrasse talwärts unterwegs. Die Autofahrerin beabsichtigte beim Moosrank nach links in die Ägeristrasse einzubiegen. Gemäss der Zuger Polizei übersah sie dort ein anderes Fahrzeug mit einem 35-Jährigen am Steuer, das auf der Ägeristrasse bergwärts in Richtung Lorzentobelbrücke fuhr. In Folge kam es zu einer heftigen seitlich/frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge.