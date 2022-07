Zürich: Mini-Lenkerin fährt mit abgerissener Zapfpistole in Tanköffnung auf A3

«Sie muss nach dem Tanken vergessen haben, die Zapfpistole zurück an die Tanksäule zu hängen», so ein News-Scout.

Einem News-Scout bot sich am Sonntagabend ein aussergewöhnlicher Anblick auf der A3. Bei Richterswil sah er eine Frau in einem Mini-Cooper auf der Autobahn – aus der Tanköffnung ragte eine Zapfpistole. «Sie muss nach dem Tanken vergessen haben, die Zapfpistole zurück an die Tanksäule zu hängen.»