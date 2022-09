Roggwil TG: Mini-Lenkerin konnte nach Unfall und Fahrerflucht ermittelt werden

Am Auto der 28-Jährigen entstand durch die Streifkollision ein Schaden von mehreren Tausend Franken.

Am Montagabend, kurz nach 20 Uhr, war eine 28-jährige Autofahrerin in Roggwil TG auf der Betenwilerstrasse in Richtung Neukirch TG unterwegs. Einige Hundert Meter nach dem Ortsausgang kam es zur Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto, das nach bisherigen Abklärungen auf die Gegenfahrbahn geraten ist.