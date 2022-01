Sonderbewilligung erhalten – Alibi-Trainingsfahrt soll ausreichen – Kriechmayr darf in Wengen starten

Noch am Donnerstagmorgen war es nur ein Gerücht , doch gegen Abend bestätigte sich dieses: Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr darf nun doch an den beiden Lauberhorn-Abfahrten am Freitag und Samstag antreten. Und das, obwohl der 30-Jährige kein Abfahrts-Training absolviert hat. Die Renn-Jury hat entschieden, ihm eine Sondergenehmigung zu geben.

Swiss-Ski legt Protest ein

Wie die Tamedia-Zeitungen berichten, hätten sich mehrere Trainier über den Jury-Entscheid beschwert, darunter auch der Schweizer Chefcoach Thomas Stauffer. Er wird Protest einlegen, wie das am Vormittag bereits angekündigt worden war. «Die Jury entscheidet, das haben wir zu akzeptieren. Aber es ist für die Zukunft gefährlich, wenn Reglemente einfach so angepasst werden. Das kann es nicht sein», wird Stauffer zitiert.

Nun sieht es so aus, als würde Kriechmayr am Freitag vom Originalstart der Lauberhorn-Abfahrt auf die Strecke gehen, sagte Waldner in den österreichischen Medien. Danach werde er sofort abstoppen und später das Rennen bestreiten. «Wir haben nicht so entschieden, weil es Herr Kriechmayr ist, der ein Weltmeister ist und hier gewonnen hat. Wir würden für jeden Läufer so entscheiden, weil wir in sehr komplizierten Covid-Pandemie-Zeiten leben», wird Waldner zitiert. «Wir wollen vermeiden, dass ein Läufer nicht starten kann wegen diesem verdammten Covid.»