Fünf Personen tot: Mini-U-Boot nahe Titanic durch «katastrophale Implosion» zerstört

Am Donnerstag wurden seine Trümmerteile entdeckt, die US-Küstenwache geht von einem «katastrophalen» Unglück aus.

Am Sonntag brach der Kontakt zum Touristen-U-Boot Titan ab.

Das seit Tagen im Nordatlantik vermisste Tauchboot ist verunglückt. Die fünf Menschen an Bord seien aller Wahrscheinlichkeit nach ums Leben gekommen, als das Tauchboot nahe dem Wrack der Titanic in einer Tiefe von 3800 Metern implodiert sei, teilte die US-Küstenwache am Donnerstag mit. Auch die Betreiberfirma Oceangate Expeditions erklärte, sie gehe vom Tod der fünf Männer aus.