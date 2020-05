Verwirrende Regelungen

Minigolfanlage wird von Konkurrent verpfiffen und muss schliessen

Der Minigolfplatz Waldau in Ostermundigen öffnete am 11. Mai seine Türen – und wurde trotz strengem Schutzkonzept wieder dichtgemacht. Dies, nachdem ein Mitbewerber die Anlage verpfiffen hatte.

Die Minigolfanlage Waldau hatte am 11. Mai ihre Türen geöffnet. Doch schon eine Woche später kam die Polizei und verbot den Betrieb.

Die Enttäuschung von Roger Schneider, Präsident des Minigolf-Clubs Bern, ist gross. Am 11. Mai öffnete dessen Heimstätte, der Minigolfplatz Waldau, nach dem Lockdown ihre Türen. Zuvor hatte Schneider ein strenges Corona-Schutzkonzept entworfen. Trotzdem wurden die Bahnen nach nur einer Woche wieder dichtgemacht, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Am Konzept lag es nicht, das war gemäss Polizei völlig korrekt. Ausserdem durften andere Minigolfanlagen offen bleiben. Wo also lag das Problem?