Betrug – Minikameras in der Schutzmaske – Prüfungs-Betrüger fliegt auf

Die Polizei in Bayern kam einem Betrüger auf die Schliche. Er installierte Kameras in die FFP2-Masken von Personen, die die theoretische Fahrprüfung ablegen mussten.

Die Polizei hat in Bayern bei einer Verkehrskontrolle einen Betrüger erwischt.

Der Verdächtige flog am Mittwoch bei einer zufälligen Kontrolle auf der Autobahn auf, wie der Spiegel berichtet. Um seinen Kundinnen und Kunden beim Bestehen der theoretischen Fahrprüfung zu helfen, soll der 43-Jährige sie mit Funk-Ohrstöpseln und Minikameras ausgestattet haben. Die Kameras baute er in die FFP2-Masken ein. Bei der Kontrolle wurden die manipulierten Masken und anderes Beweismaterial in seinem Auto gefunden.