vor 58min

Tägerwilen TG

Minions als Fahrassistenten nehmen LKW-Chauffeur die Sicht

Die Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kürzlich einen LKW-Chauffeur in Tägerwilen TG. Dabei stellten sie Plüschtiere und weiteres Deko-Material in der Fahrerkabine fest, was dem Fahrer die Sicht nahm.

von Jil Rietmann

1 / 8 Kürzlich kontrollierte die Kantonspolizei Thurgau einen Lastwagen-Chauffeur, der durch seine Minion-Plüschtiere nur eingeschränkt nach draussen sah. Kapo TG Im Februar 2019 wurde ein LKW-Fahrer von der Luzerner Polizei angehalten. Sie stellten eine dekorierte Führerkabine mit Fernseher und Duftstäbchen fest. Luzerner Polizei Vorhänge mit Zöttelchen und als Sonnenblende ebenfalls eine Art Vorhang gehörten zur Einrichtung des LKW. Luzerner Polizei

Darum gehts Ein LKW-Chauffeur musste seine Weiterfahrt unterbrechen, weil er nicht richtig aus dem Fenster sah.

Grund dafür waren Minion-Plüschtiere sowie weiteres Deko-Material.

Die Kantonspolizei Thurgau weist darauf hin, das eine eingeschränkte Sicht sehr gefährlich sein kann.

Der Chauffeur durfte erst weiterfahren, als er wieder freie Sicht aus seinem LKW hatte.

«Sechs Augen sehen mehr als zwei», war möglicherweise die Überlegung des Lastwagenfahrers, der vor einigen Tagen von den Schwerverkehrs-Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau an der Gemeinschaftszollanlage in Tägerwilen TG kontrolliert wurde. So beginnt am Dienstag ein Facebook-Post der Kantonspolizei Thurgau. Die Zusatz-Augen gehören jedoch zu Plüschfiguren, die zusammen mit anderem Deko-Material die Sicht nach draussen eingeschränkt hat. «Das kann schnell gefährlich werden», schreibt die Polizei weiter. Deshalb durfte der Chauffeur auch erst weiterfahren, nachdem er wieder freie Sicht aus seinem Sattelmotorfahrzeug hatte.

Gemütliches Stübli als Führerkabine

Bereits letztes Jahr im Februar fuhr ein Lastwagenfahrer mit dekorierter Führerkabine über die Schweizer Strassen. Vorhänge mit Zöttelchen am Seitenfenster, als Sonnenblende an der Frontscheibe ebenfalls eine Art Vorhang, Fernseher und Duftstäbchen befanden sich im LKW. Der Chauffeur wollte nach Portugal fahren, doch seine Reise wurde durch die Luzerner Polizei unterbrochen. «Das Sichtfeld war durch diverse Gegenstände an der Front- und den Seitenscheiben eingeschränkt», kritisierte die Polizei das Führerstands-Stübli.