Minirock-Ikone Mary Quant ist mit 93 Jahren gestorben

1 / 3 Die Modedesignerin Mary Quant, hier im Jahr 1965, ist 93-jährig verstorben. Getty Images Das Model Hazel trägt ein Design von Mary Quants Kollektion im Frühjahr 75. imago/ZUMA/Keystone Hier posiert sie mit ihrem Order of the British Empire nach der Verleihung durch die Queen im Buckingham-Palast. IMAGO

Darum gehts Die Modedesignerin Mary Quant ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Sie war eine der einflussreichsten Personen in der Modeszene der 1960er-Jahre.

Quant hat unter anderem zur Popularität des Minirocks beigetragen.

Die britische Modedesignerin Mary Quant ist am Donnerstag friedlich in ihrem Zuhause in Surrey, Grossbritannien, verstorben, wie ihre Familie mitteilt. Sie wurde 93 Jahre alt. Die Designerin stammt aus dem Südosten Londons und war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Modeszene der 1960er-Jahre. Sie galt damals als Aushängeschild für das Londoner Jugendleben.

Ihre Leidenschaft für Kleider entdeckte Quant schon als Kind: Inspiriert von einer Tanzschülerin begann sie in der Schule, ihre Röcke zu kürzen. In den 1950er-Jahren absolvierte sie ein Studium am Goldsmiths College in London. Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann und Geschäftspartner Alexander Plunket Greene kennen. 1955 eröffnete die damals 21-Jährige eine Boutique namens Bazaar in der Kings Road in Chelsea. Ihr Laden wurde rasch ein beliebter Treffpunkt für die Beatles und die Rolling Stones.

Bunt, bequem und einfach

Als Aushängeschild des «Swinging London» wurde sie häufig fotografiert und trug dabei oft einen Minirock. Die Rocklänge war zwar nicht neu, aber durch ihre trendigen Designs wurde das Kleidungsstück in den Modemetropolen London und New York schnell populär. Benannt hat sie den Minirock nach ihrem Lieblingsauto, dem Mini Cooper. Die Modewelt verdankt ihr auch die Hot-Pants, Regenmäntel aus Plastik und die wasserfeste Wimperntusche. Quant designte auch Strumpfhosen in leuchtenden und ungewöhnlichen Farben.

Mit ihrer Mode revolutionierte Mary den Kleidungsstil für Frauen. 1966 wurde sie mit dem Orden des British Empire (OBE) für ihren Beitrag zur Modebranche ausgezeichnet. Ihre Kleider waren farbenfroh, bequem und einfach, ihr Look basierte auf mutigen Statements. Sie kombinierte den Beatnik-Stil der späten 50er mit Farben und kurzen Röcken.

Ihre Familie bezeichnete sie als eine der international anerkanntesten Modedesignerinnen des 20. Jahrhunderts. Manche Experten verglichen ihren Einfluss auf die Modewelt mit dem der Beatles auf die Popmusik. «Meine Kleidung passte zufällig genau zur Mode der Teenager, zum Pop, den Espresso-Bars und Jazzclubs», kommentierte sie ihren Erfolg in ihrer ersten Autobiografie «Quant by Quant» aus dem Jahr 1965.