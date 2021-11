B.1.1.529 : WTO verschiebt Ministerkonferenz in Genf wegen neuer Corona-Variante

In Genf hätte vom 30. November bis zum 3. Dezember die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation tagen sollen. Aus Sorge über die Verbreitung der neuen Corona-Mutation Omikron wird die Konferenz nun verschoben.

Die Welthandelsorganisation (WTO) sagte eine viertägige Ministerkonferenz in Genf ab. Diese hätte vom 30. November bis zum 3. Dezember stattfinden sollen. US-Präsident Joe Biden nahm die Nachricht von der neuen Corona-Variante B.1.1.529 zum Anlass, zu einer Verteilung von Corona-Impfstoffen an arme Länder aufzurufen. «Die Informationen über diese neue Variante dürften klarer als jemals vor Augen führen, dass diese Pandemie nicht endet, wenn die Impfungen nicht weltweit erfolgen», erklärte der US-Präsident. Die Entscheidung zur Verschiebung der viertägigen Konferenz wurde von allen 164 WTO-Mitgliedstaaten unterstützt. Die Konferenz soll nachgeholt werden. Die WTO-Ministerkonferenz ist das höchste entscheidende Organ der WTO, das mindestens alle zwei Jahre tagen muss. Es sind alle Mitglieder der WTO vertreten, jede Nation hat eine Stimme. Die Ministerkonferenz kann Beschlüsse aller Art treffen, solange sie nicht gegen die schon bestehenden multilateralen Handelsabkommen der WTO verstossen.

4000 Teilnehmende wurden in Genf erwartet

Die Ministerkonferenz sollte der Weltorganisation neuen Schwung verleihen, etwa durch Fortschritte im Streit um Fischereisubventionen oder bei der Frage der Aussetzung von Patenten von Corona-Impfstoffen. Mehr als hundert Minister und Ministerinnen sowie ihre Delegationen, also rund 4000 Teilnehmende, waren in Genf erwartet worden. Bereits im vergangenen Jahr war die für Juni in Kasachstan geplante Konferenz verschoben worden.

Auch Australien und Brasilien erlassen Einreiseverbote

Immer mehr Länder reagieren auf die in Südafrika entdeckte neue Coronavirus-Variante Omikron mit strikten Reisebeschränkungen. Nach zahlreichen europäischen, nordamerikanischen und arabischen Staaten folgte am Samstag Australien , das den Reiseverkehr mit neun Ländern des südlichen Afrika einstellte.

Ausländer und Ausländerinnen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Südafrika, Simbabwe und mehreren weiteren Staaten der Region aufhielten, dürfen vorerst nicht mehr nach Australien einreisen, wie Gesundheitsminister Greg Hunt mitteilte. Australische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die in den betreffenden Ländern waren, müssen bei der Rückkehr für 14 Tage in Quarantäne. Es seien nun «strikte, schnelle und sofortige Massnahmen» erforderlich, sagte Hunt.