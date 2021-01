Giuseppe Conte reichte am Dienstag seinen Rücktritt als Italiens Ministerpräsident ein.

Am Dienstag reichte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte seinen Rücktritt definitiv ein, wie verschiedene Medien unter Berufung auf Regierungskreise vermelden. Der italienische Ministerpräsident habe seine Ankündigung vom Vortag in einer Kabinettssitzung bekanntgemacht. Dies, obwohl er in den vergangenen zwei Wochen zwei Vertrauensabstimmungen im Parlament gewonnen hatte. Seine Minderheitsregierung steht dennoch auf wackligen Beinen, wie Experten konstatieren.