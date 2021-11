Zeichen setzen – Ministerpräsident hält Rede zum Klimawandel im knietiefen Wasser

Für seine Rede an der Klimakonferenz COP26 in Glasgow watete Tuvalus Ministerpräsident durchs Wasser. Er krempelte sich die Hose hoch und stand im knietiefen Wasser hinter einem Rednerpult. Mit dieser Aktion will Simon Kofe, Aussenminister von Tuvalu, auf den steigenden Meeresspiegel und die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf den Staat Tuvalu aufmerksam machen. Die als Video aufgezeichnete Rede soll am Dienstag an der Konferenz in Glasgow gezeigt werden und dreht bereits weite Kreise in den sozialen Medien.