Warnung vor «Recht des Stärkeren» : Ministerpräsident Kretschmann hofft auf Einigung beim Rahmenvertrag

Winfried Kretschmann (73), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, wünscht sich ein Zustandekommen des Rahmenabkommens der EU mit der Schweiz. Sein Land ist einer der wichtigsten Handelspartner der Eidgenossenschaft.

Im Interview mit der «NZZ» (Bezahlartikel) betont der vor einer Woche zum dritten Mal als Ministerpräsident gewählte Kretschmann die Parallelen zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz: «Wir sind uns in vielem ähnlich», sagt er und verweist auf die Innovationskraft der vielen mittelständischen Betriebe und der «exzellenten» Hochschulen. «Damit sind wir auch eng miteinander verbunden. Es gilt, diese Zusammenarbeit auf Grundlage der bilateralen Verträge zu sichern und weiterzuentwickeln», sagt er. Von einer Einigung würden beide Seiten profitieren – zumal die Schweiz für Baden-Württemberg das wichtigste Importland und die Nummer drei bei den Exporten ist. «Wir sind beide sehr starke Exportländer, und unsere Konkurrenz liegt nicht vor der Haustür, sondern vor allem in Asien», so Kretschmann.

Warnung vor Folgen eines Scheiterns

Europa, so sagt er, sei «der notwendige Weg in die Globalisierung». Die Weltordnung erodiere an vielen Stellen, was dazu führe, dass «das Recht des Stärkeren» gelte. «Gegenüber den USA und China sitzt jeder Nationalstaat allein am Katzentisch, selbst Deutschland. Ein sicheres und handlungsfähiges Europa liegt im wohlüberlegten Eigeninteresse jeder europäischen Nation, auch der Schweiz.»