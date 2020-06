vor 9min

«Nicht reformierbar»

Minneapolis will Polizeidepartement abschaffen

In den USA werden die Forderungen nach einer Polizeireform immer lauter. Die Stadt Minneapolis will die Polizei sogar ganz abschaffen.

von Bianca Lüthy

«Defund the Police» – die Forderung nach einer Polizei-Reform in den USA wird immer wie lauter. Die Stadt Minneapolis will das Polizeidepartement auflösen. Hier im Bild Alondra Cano, Mitglied des Stadtrats von Minneapolis, bei einer Kundgebung am Sonntag. Der Stadtrat hat das Polizeidepartement von Minneapolis als nicht «reformierbar» eingestuft.

Darum gehts Minneapolis will die Polizei abschaffen.

Die Stadt wisse noch nicht, wie die Sicherheitsbehörde in Zukunft aussehen soll.

Auch New York, Los Angeles und Boston will der Polizei weniger Geld zufliessen lassen.

Die Stadt Minneapolis will die Polizei der Stadt vollständig auflösen, da sie die Polizeibehörde als «nicht reformierbar» einstuft. Das haben am Sonntag bei einer öffentlichen Kundgebung neun von zwölf Stadträte befürwortet. Sie fordern, dass eine neue Institution geschaffen wird, um die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten. Wie eine «neue» Polizei aussehen könnte, wisse man jedoch noch nicht.

«Unser Polizeisystem kann die Sicherheit unserer Gemeinde nicht gewährleisten», so die Vorsitzende es Stadtrats Lisa Bender bei der Kundgebung. Die Bemühungen für eine Reform sei gescheitert. Man wolle nun mit der Polizei brechen. Die anderen drei Mitglieder des Stadtrates stehen dem kritisch gegenüber, ob eine Auflösung der Polizei von Minneapolis die richtige Massnahme sei, wie es in der «New York Times» heisst. Auch Jacob Frey der demokratische Bürgermeister von Minneapolis ist gegen die Auflösung der Polizei. Hunderte Demonstranten buhten Frey daraufhin aus.

Gesetz gegen Polizeigewalt Die US-Demokraten im Kongress stellten am Montag einen Gesetzentwurf gegen Polizeigewalt vor. Der Entwurf sehe unter anderem eine einfachere Strafverfolgung bei polizeilichem Fehlverhalten vor, sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Polizeigewalt solle ausserdem etwa durch den verstärkten Einsatz von Körperkameras bekämpft werden. Umstrittene Polizeimethoden wie Würgegriffe bei Festnahmen sollten verboten werden. Pelosi sagte, Polizeigewalt spiegele «ein tief verwurzeltes System der Rassenungerechtigkeit in Amerika» wider. Der Gesetzentwurf sei nur ein erster Schritt dagegen. Notwendig sei ein Strukturwandel. Pelosi sprach von einem «Märtyrertod» Floyds und anderer Opfer von Polizeigewalt. Die Erfolgaussichten des Gesetzentwurfs sind unklar: Die Demokraten kontrollieren das Repräsentantenhaus, der Senat wird jedoch von Trumps Republikanern dominiert.

«Defund the Police»

Doch nicht nur in Minneapolis auch in anderen Städten werden die Forderungen nach «Defund the Police» – einer Polizei-Reform – immer lauter. Die Stadt New York hat nun Gespräche begonnen, wie Polizei-Gelder neu sozialen Einrichtungen zu Gute kommen könnten. Auch Los Angeles und Boston wollen künftig mehr Gelder in Jugendeinrichtungen fliessen lassen.

Dass in den USA ein Grossteil der Steuergelder für die innere Sicherheit drauf geht, steht schon lange in der Kritik. Die Dokumentation «Do not Resist» aus dem Jahr 2016 zeigt, wie die Polizei bei den Aufständen in Ferguson reagierte. Damals wurde der 18-jährige Afroamerikaner Michael Brown von einem Polizisten erschossen, worauf es in der Stadt des US-Bundesstaats Missouri zu Protesten kam. Die lokale Polizei rückte daraufhin mit Panzern und in SWAT-Schutzmontur aus und erstickte die Proteste im Keim.