Frauenpower bei Disney - Minnie Mouse trägt ab März einen Hosenanzug

In diesem blauen gepunkteten Hosenanzug präsentiert sich Disneys Trickfilmfigur Minnie Mouse ab März 2022.

Minnie Mouse zieht ihr rotes Kleidchen bald ab und schlüpft in einen blauen Hosenanzug.

Wie der Medien- und Unterhaltungskonzern Walt Disney Company auf seinem Twitter-Account bekannt gab, wird sich die Trickfilmfigur in ihrem neuen Look erstmals ab kommenden März in Disneys Pariser Vergnügungspark zeigen – rechtzeitig zum Women's History Month.