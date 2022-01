Minnie Mouse trägt zum ersten Mal in der Geschichte vnn Disney einen Pantsuit

Zum Women’s History Month

«Ich wollte, dass Minnie ihren allerersten Hosenanzug in Disneyland Paris trägt, also habe ich eines meiner ikonischen Kostüme entworfen – einen blauen Smoking – und dabei Stoffe aus verantwortungsvollen Quellen verwendet», so die Designerin.

Das Jubiläum des Vergnügungsparks findet im März statt – pünktlich für den Women’s History Month. Der Women’s History Month, also der Monat der Frauengeschichte, wird vor allen Dingen in den USA gefeiert. Zu Ehren dieses Anlasses wird Minnie Mouse ihr neues Outfit zum ersten Mal tragen.

Gemischte Reaktionen von den Fans

Dass Minnies neues Outfit nicht in ihren Signaturfarben Rot und Weiss gehalten ist, kommt bei vielen Fans nicht gut an. «Ich mag das Konzept von Minnie in einem Anzug, aber wieso sind es nicht ihre Signaturfarben? Macht es wenigstens in Rot. Das Blau sieht langweilig und fehl am Platz aus», findet diese Twitter-Nutzerin: