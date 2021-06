Basel - Minus 1 neue Corona-Infektionen, wie geht das?

«Aufgrund falsch gemeldeter Resultate hätten am Montag zwei Fälle korrigiert werden müssen«, so Lüthi. Dadurch resultierte am Dienstag gegenüber dem Vortag ein negativer Wert. Das heisst aber auch: Ohne die Korrektur wäre am Dienstag ein neuer Fall hinzu gekommen.

«Aufgrund falsch gemeldeter Resultate hätten am Montag zwei Fälle korrigiert werden müssen«, so Lüthi. Dadurch resultierte am Dienstag gegenüber dem Vortag ein negativer Wert. Das heisst aber auch: Ohne die Korrektur wäre am Dienstag ein neuer Fall hinzu gekommen. Die real-infizierte Person wurde wegen zweier Falschmeldungen aber aus der Statistik getilgt. So wurde das Vorzeichen von plus zu minus einem Fall.