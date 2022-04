Winter gibt ein Comeback : Minus 6 Grad im Flachland – die Woche beginnt mit eisiger Kälte

Nach teils ergiebigen Schneefällen klart es in der Nacht auf morgen auf – und damit fallen die Temperaturen weiter. Laut Meteorologen ist anfangs Woche deutlicher Frost angesagt. Gegen Ende der Woche wird es dann windig.

Der Winter gab dieser Tage sein Comeback: Vor allem entlang der zentralen und östlichen Alpen sowie im östlichen Jura, aber auch im zentralen und östlichen Mittelland sowie in der Nordwestschweiz kam es teils zu kräftigem Schneefall, wie Meteonews berichtet. In Lagen oberhalb von 800 bis 1000 Metern wurde teils sogar bis zu einem halben Meter Schnee verzeichnet. Dabei waren die Niederschlagsmengen extrem unterschiedlich: Während in Luzern 31 Millimeter Niederschlag gemessen wurde, waren es in Altdorf gerade mal zwei Millimeter.