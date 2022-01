Sissach BL – Minuten vorher sass die Lenkerin noch drin

Die Lenkerin bemerkte während der Fahrt Rauch und stoppte ihr Auto am Grienmattweg in Sissach.

In Sissach geriet am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr ein Fahrzeug in Brand. Die Lenkerin bemerkte während der Fahrt, dass Rauch aus dem Motorraum drang und stoppte ihr Auto sofort auf dem rechtsseitigen Trottoir am Grienmattweg. Als sie die Motorhaube öffnete, schossen bereits Flammen hervor. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Motorraum in Vollbrand.