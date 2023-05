Basel: «Mir blutet das Herz» – dieses Bijou opferte die Post dem Rostbalken

Am Montag öffnet die neue Bahnhofspost an der Elisabethenanlage 11 in der Centralbahnpassage ihre Türen. Somit ist die neue Bahnhofspost nicht weit entfernt von ihrem ursprünglichen Standort. Vom einstigen Prunkbau ist aber nichts mehr übrig. Das historische Postgebäude «Basel 2», erbaut 1910 im Dreieck Centralbahn-, Peter-Merian- und Eilgutstrasse, musste 1975 dem brachialen «Rostbalken» weichen. Am 11. März legten 320 Kilogramm Sprengstoff den Jugendstilbau in Schutt und Asche.