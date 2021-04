1 / 3 Am Samstag wurde in Basel ein 29-jähriger Mann verhaftet. Der mutmassliche Täter soll am Donnerstagabend einem 47-Jährigen Stichverletzungen zugefügt haben. Das Opfer habe sich schwer verletzt in einen Bus geschleppt. News Scout Der Konflikt habe sich laut einem Zeugen in einem Haus an der Effringerstrasse ereignet. Die Liegenschaft ist bereit vorher mit brutalen Auseinandersetzungen aufgefallen, wie die Tageswoche 2018 schrieb. Google Maps «Der Täter ist schwer drogenabhängig. Er war bei der Polizei und in Kleinbasel für seine sehr impulsive, aggressive Art bekannt», sagte der Zeuge zu 20 Minuten. Laut der Staatsanwaltschaft sei der Täter dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt worden und das Opfer ausser Lebensgefahr. News-Scout

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 47-Jähriger Donnerstagnacht in Basel nach einer Attacke mit einer Stichwaffe. Der Mann schleppte sich in einen Bus der Linie 30, wo der Chauffeur dann Polizei und Sanität alarmierte. Nach einer Notoperation ist er inzwischen ausser Lebengefahr. Am Samstag konnte die Basler Staatsanwaltschaft die Festnahme des mutmasslichen Täters vermelden. Demnach handelt es sich um einen 29-jährigen Kosovaren, der bereits dem Zwangsmassnahmengericht zugeführt wurde.

Ein News-Scout wurde Zeuge der Festnahme am Freitag bei einer Liegenschaft an der Ecke Feldberg-/Efringerstrasse im Kleinbasel. Im Eckhaus soll sich die Tat ihm zufolge auch zugetragen haben. Der Tatverdächtige wohnte dort und war nicht nur im Haus bekannt. «Der Täter ist schwer drogenabhängig. Er war bei der Polizei und in Kleinbasel für seine sehr impulsive und aggressive Art bekannt. Ausserdem hatte er eine niedrige Hemmschwelle», weiss der Zeuge. Ein Bekannter soll dem Täter sogar geraten haben, dass er besser keine Messer bei sich tragen solle. Darauf soll dieser ihm entgegnet haben: «Mir egal, wenn es sein muss, steche ich zu!»

«Täter verarztete sich selbst»

Laut dem Zeugen wurde auch der Tatverdächtige durch Dritte, die dem Opfer zur Hilfe eilten, leicht verletzt. «Der Täter hatte sich nach der Verletzung selbst verarztet und sich ein Verband um den Kopf gewickelt», sagt er weiter. Die Bluttat habe sich im Haus abgespielt. «Die Spurensicherung stellte zwischen dem 2. und 3. Stock ein weisses Zelt auf. Wahrscheinlich, um Spuren zu sichern», erzählt er.

Die Liegenschaft an der Efringerstrasse ist kein unbekannter Ort. Bereits die «Tageswoche» berichtete 2018 von «Gammelhäusern in Basel». Schon 2014 geriet die Liegenschaft in die Schlagzeilen, als eine Abrechnung im Drogenmilieu blutig endete. Worum es bei der beinahe tödlichen Messerattacke am Donnerstag ging, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

