«Friends»-Star Matthew Perry : «Mir fehlen die Erinnerungen an drei Jahre der Dreharbeiten»

In einem neuen Buch gewährt der Schauspieler Matthew Perry Leserinnen und Lesern einen Blick hinter die Kulissen der Hitserie «Friends», thematisiert aber auch seine langjährige Alkohol- und Medikamentensucht.

1 / 6 Matthew Perry wurde vor allem durch die Hitserie «Friends» bekannt. Reuters/Mario Anzuoni Hier posieren die Schauspieler der Serie 2002 mit Emmy-Gewinnerin Jennifer Aniston, die in der Sitcom Rachel Green spielte. Reuters/Mike Blake Nun kündigt der 52-Jährige seine Autobiografie an, die im Herbst 2022 erscheinen soll. Reuters/Carlo Allegri

Darum gehts Schauspieler Matthew Perry will seine Autobiografie veröffentlichen.

Nachdem in der Vergangenheit schon so viel über ihn geschrieben worden sei, sei es nun an der Zeit, dass die Leute es direkt von ihm erfahren.

Das Buch soll im Herbst 2022 erscheinen.

«Friends»-Schauspieler Matthew Perry will seine Autobiografie veröffentlichen. «In der Vergangenheit ist von anderen so viel über mich geschrieben worden», sagte der 52 Jahre alte Schauspieler dem Magazin «People». «Ich dachte, es wäre an der Zeit, dass die Leute es direkt aus erster Hand erfahren. In diesem Fall also aus meiner Hand.»

Der Verlag teilte dem Magazin «Deadline» mit, Perry werde die Leserinnen und Leser mit hinter die Kulissen der Erfolgs-Sitcom nehmen. Auch seine langjährige Suchterkrankung soll demnach thematisiert werden. Der 52-Jährige kämpfte zu Beginn der 2000er mehrere Jahre mit einer Alkohol- und Amphetamin-Sucht.

Entzugsklinik in seiner Villa

Gemäss eigenen Aussagen fehlen dem Schauspieler aufgrund seiner Sucht die Erinnerungen an drei Jahre der Arbeit am «Friends»-Set. Nachdem er seine Sucht in mehreren Entzügen erfolgreich abschütteln konnte, eröffnete der Schauspieler in seiner ehemaligen Villa in Malibu eine Entzugsklinik.

Perry wurde durch seine Rolle als Chandler Bing in der US-Kultserie «Friends» berühmt. Die Sitcom lief zwischen 1994 und 2004. Zuletzt war der Schauspieler im Mai in der Sondersendung «Friends: The Reunion» zu sehen, für die alle sechs «Freunde» noch einmal vor der Kamera zusammenkamen. Die Autobiografie soll im Herbst 2022 erscheinen.

